Alzano Lombardo | rubata la statua di Gesù Bambino dal presepe di piazza Italia

(Di martedì 3 gennaio 2023). Nella notte tra il 1° e il 2 gennaio ad, in, è stata trafugata ladidalla mangiatoia posta nella capanna della Natività. IL SINDACO BERTOCCHI: “ATTO IGNOBILE E VILE” “Ignoti hanno sottratto ildel presepio di. Nel condannare il gesto ignobile, si comunica che è già stata presentata querela (il procedimento è penale) e sono stati acquisiti i video della videosorveglianza. Non sono solito dare evidenza a chi si distingue in negativo, ma in questo modo mi auguro che i responsabili abbiano il coraggio e la dignità di presentarsi e chiedere scusa” commenta sui social il sindaco ...

iLMeteo.it

Al Bolognini di Seriate ci si è fermati a 1.897, 64 in meno rispetto ai 1.961 dell'anno precedente: ormai lontani i dati del 2019, quando era ancora aperto l'ospedale die presi ...Inguaribilmente malato di nostalgia per i fasti della Serenissima, lo scorso mercoledì ha detto con tono perentorio alla festa leghista di: "il progetto dell'autonomia è la condizione ... Meteo Alzano Lombardo : oggi cielo coperto, Martedì 3 pioggia debole I big del Carroccio tornano all'attacco con la propaganda su un tema di bandiera del partito. Che si intreccia con le elezioni regionali in Lombardia, ...Meteo per Lunedì 2 Gennaio 2023, Alzano Lombardo. Giornata caratterizzata da cielo in prevalenza coperto, temperature comprese tra 9 e 10°C ...