Alvino | “Napoli farà un partitone con l’Inter Anche se arbitra Bonolis o Mentana”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 3 gennaio 2023) Carloha parlato di Inter-, gara che saràta da Simone Sozza. Designazionele molto contestata. Da ieri si discute molto della designazione di Sozza per Inter-. L’arbitro è della sezione di Seregno in provincia di Monza e Brianza e questo ha fatto scattare la polemica sulla decisione del designatore Gianluca Rocchi. Sulla scelta di Sozza per Inter-è intervenutoCarloche ai microfoni di Radio Kiss Kissha detto: “Sono assolutamente sicuro che ilcontoun. Quella gara la possono dirigere pure(entrambi tifosi ...