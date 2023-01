Alloggi Capodimonte | in attesa del collaudo chieste delucidazioni sui tempi di consegna

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Politiche abitative Mariagrazia Chiusolo ha avuto, stamane, un colloquio con il responsabile Acer per la provincia di Benevento Americo Galizia. Oggetto dell’interlocuzione iper laagli assegnatari dei 52. Il responsabile Acer ha specificato all’assessore che ha chiesto in via ufficiale ai rup un cronoprogramma preciso, allo scopo di avere contezza definitiva suidella. Non appena avrà ricevuto riscontro, ne renderà conto all’Amministrazione comunale. In ogni caso perché gli assegnatari possano prendere possesso degli immobili a, è necessario che – come prevedono le norme vigenti – siano completate le procedure di. L'articolo ...

Il silenzio da parte dell'Acer e dell'amministrazione comunale alla richiesta del Sunia, di avere una data ultima per la consegna degli, desta dubbi e incertezze per tutti noi assegnatari che da settembre siamo sul filo del rasoio. Il 22 settembre ci sono state assegnate le case ancora da ultimare, c'era stato ...Benevento . 'Il silenzio da parte dell'Acer e dell'amministrazione comunale alla richiesta del Sunia, di avere una data ultima per la consegna degli, desta dubbi e incertezze per tutti noi assegnatari che da settembre siamo sul filo del rasoio'. Così in una nota tutti gli assegnatari dei 52di edilizia popolare a ...