Allegri | «Di Maria sta discretamente bene | far rientrare lui e Paredes prima non avrebbe cambiato niente»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, alla vigilia di Cremonese-Juventus, parla in conferenza stampa delle condizione della sua squadra e della partita di domani in programma alle 18:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. «Ripartiamo dopo 52 giorni di stop, tra l’altro con una partita complicata. La Cremonese nelle ultime due partite non ha preso gol, è una squadra che tira molto in porta, è aggressiva. Col Napoli ha fatto una partita tosta, ha preso 4 gol ma li ha presi tutti alla fine. Domani bisogna avere grande rispetto e grande umiltà, è la ripresa e sarà una partita complicata». Sull’ infortunato Pogba: «Sta correndo, la cosa più importante è che momentaneamente il ginocchio non dà fastidio, non si è gonfiato. Se procede così magari nel giro di 15-20 giorni potrà essere con la squadra, però tutto ...