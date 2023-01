Allegri con la Cremonese rischia grosso | la singola cosa che deve temere

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il primo impegno ufficiale del 2023 della Juventus sarà contro la; eccopreoccupare. JuvedipendenzaLa ripresa della stagione è ormai alle porte e il primo impegni ufficiale della Juventus sarà in casa della; match solo sulla carta semplice considerando la voglia dei ragazzi di Alvini di ottenere punti pesanti in chiave salvezza. Tante le insidie per i bianconeri a partire da una serie di assenze molto pesanti; ciò chepreoccupare maggiormenteè proprio la. Partite come questa, in passato, hanno riservato bruttissime sorprese; la Juventus, è giusto ribadirlo, non può permettersi passi falsi se vuole avere una chance di rimontare il Napoli primo in classifica. Andando nello specifico, la paura ...