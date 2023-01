Allarme Sud | più pensioni che stipendi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Si sente spesso dire che il rilancio del Paese passa dal rilancio del Sud. Una dichiarazione-bandiera di tutti i Governi che si sono passati la mano in questi anni. Al netto però dei proclami, il dato è che il Mezzogiorno non riesce a colmare il divario accumulato e la situazione è a dir poco allarmante. Questione Mezzogiorno Anche se di sole 205 mila unità, a livello nazionale il numero delleerogate agli italiani (pari a 22 milioni e 759 mila assegni) ha superato la platea costituita dai lavoratori autonomi e dai dipendenti occupati nelle fabbriche, negli uffici e nei negozi (22 milioni 554 mila addetti). I dati sono riferiti al 1° gennaio 2022. La situazione più “squilibrata” si verifica nel Mezzogiorno. Se nel Centro-Nord – con le eccezioni di Liguria, Umbria e Marche – i lavoratori attivi, anche se di poco, sono più numerosi delle ...

