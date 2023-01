Allarme polpette avvelenate | la cagnolina Scilla resta avvelenata e muore insieme al suo cucciolo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 gennaio 2023) Una tragedia perdere il proprio compagno a quattro zampe. E il dramma si amplifica quando c’è la consapevolezza che è morto per mano di un uomo, avvelenato. È quanto è successo a Isola del Liri in via Portella a, unacon cuccioli che deve aver mangiato cibo avvelenato quando nel suo solito giro mattutino si è allontanata da casa per una passeggiata.è andata a fare una passeggiata e poi è morta Il padrone dellacome tutti i giorni è uscito per andare a lavorare di buon mattino, ha salutato la sua amica che di solito esce a quell’ora per fare una passeggiata nei dintorni. E così ha fatto anche ieri. Ha fatto il suo giro e poi è tornata ad allattare i suoi cuccioli. Li ha fatti mangiare e poi è morta. Un dolore indicibile per la famiglia che ha vistoagonizzante ...