Allarme nei cieli italiani | scatta il protocollo | decollo immediato per due jet dell’Aeronautica

(Di martedì 3 gennaio 2023) Paura nel cielo italiano, quando due caccia intercettori EurofighterMilitare, in servizio di, sono dovuti decollare dalla base aerea di Istrana, sede del 51° Stormo, per raggiungere e identificare un velivolo civile che durante la rotta aveva perso i contatti radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile. È accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 2 gennaio. Si trattava di un Cessna 525 decollato da Palma di Mallorca e diretto a Vienna. L’ordine di, chiamato “scramble”, è stato dato dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile dell’area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e NATO. Leggi ...

Adnkronos

