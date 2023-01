Allarme criminalità straniera | gli immigrati hanno una propensione al crimine 5 volte superiore rispetto a quella degli italiani

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen – Come ogni anno, presentiamo l’analisi dei nuovi dati Istat riguardanti i crimini commessi in Italia. Nel 2021, sono state denunciate/arrestate 831.137 persone, il 32 per cento erano. Gli stranieri rappresentano l’8,5% della popolazione residente in Italia. Ciò attesta che gli stranieriunaal. Arresti e denunce per tipo di delitto Gli stranieriavuto il monopolio di arresti/denunce per il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (62 per cento). Nel 2021, sono stati 5.072 gli arresti/denunce per il reato di violenza sessuale, di cui il 40 per cento ha riguardato gli ...