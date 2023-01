(Di martedì 3 gennaio 2023) È possibile richiedere informazioni più dettagliate inviando una e - mail a: segreteriagenerale@la.it . LOTTERIA SOLIDALE Per chi invece volesse contribuire direttamente, sarà ...

Gazzetta D'Asti

... aiutandole a tornare passo dopo passonormalità, a una quotidianità che deve essere ... anche a distanza di molto tempo, conserva il ricordo vissuto income un momento di autentica ...... oggi affermata artista), andammo 'riscoperta del Monferrato'! Decine di tappe trae pianura, di paese in paese, mettendo in evidenza storia e cultura, emergenze ambientali e ... Alla Collina degli Elfi ripartono i corsi di formazione per i volontari ... C’era una volta un sogno. Un sogno piccolo, che piano piano si è fatto strada nel cuore di molte persone, diventando un sogno condiviso, e da lì una ...C’era una volta un sogno. Un sogno piccolo, che piano piano si è fatto strada nel cuore di molte persone, diventando un sogno condiviso, e da lì una ...