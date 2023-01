(Di martedì 3 gennaio 2023) Dell porta al CES tra i prodotti della gammailLCD IPS al mondo con refresh rate nativo da 480 Hz con overclock fino a 500 Hz. È un 24,5 pollici full HD con tempo di risposta GtG di 0,5 ms, ma non arriverà in Europa....

DDay.it

Oggi, in concomitanza con il lancio dei laptop GeForce RTX Serie 40, NVIDIAle tecnologie ... tra cui Acer ,, ASUS , Dell , GIGABYTE , HP , Lenovo , MSI , Razer e Samsung . Saranno ...Come si può intuire dai nomi, laddovesi è storicamente concentrata su notebook con ... Quest'ultimo sicon uno spessore del tutto analogo all'ultimo modello m17. I modelli m18 e m16 ... Alienware presenta il primo monitor da gaming a 500 Hz Alienware ha annunciato quattro nuovi notebook gaming chiamati m18, m16, x16 e x14 R2 con hardware di ultima generazione, un design rinnovato e tante altre novità. Svelati anche i modelli G15 e G16 di ...Alienware ha svelato in occasione del CES 2023 un monitor gaming da 24,5 pollici con refresh rate fino a 500 Hz in overclock. Un pannello Fast IPS con certificazione G-Sync e con Reflex Analyzer desti ...