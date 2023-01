Alessia Marcuzzi | incidente rovente | il selfie mostra tutta la mercanzia

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 3 gennaio 2023) La scollatura diesibita in vacanza ha stregato chiunque. E non è nemmeno la prima volta che ciò accade.in questo scatto si è praticamente superata. Le sue foto sono sempre state al top della qualità, e il fatto che i suoi seguaci siano rimasti ancora una volta senza parole è indice di un nuovo record infranto. Ansa FotoPer lei non è un problema, avendo anche una certa stima di sé stessa. I suoi scatti abbondano, e casualmente le suddette foto sono sempre quelle più apprezzate in assoluto. I motivi sono più che palesi. A tal punto che specificarli non è affatto necessario. Le vacanze delle persone famose a volte sono anche un motivo per rifarsi gli occhi. Nel suo caso questa condizione è perfettamente calzante. Le sue foto sono sempre un vero e proprio spettacolo. Nonostante non siano ...