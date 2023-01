Aleksander | l' aggressore della ragazza israeliana | le notti in treno | i viaggi per l' Italia | le telefonate con la madre che lo vorrebbe a casa Ecco chi è

Today.it

È stato identificato l'uomo che ha accoltellato la turista israeliana il 31 dicembre scorso alla stazione Termini di Roma. Si tratta di un giovane clochard polacco, Mateusz Chomiak, ancora ricercato dalla polizia. L'accusa nei suoi confronti è quella di tentato omicidio. La ragazza è stata accoltellata mentre era davanti a una biglietteria automatica. Si troverebbe in Italia da almeno otto mesi. Il giovane, identificato dalla polizia, sarebbe residente a Grudziadz e sarebbe arrivato in Italia otto mesi fa. Il ragazzo, oltre ad avere precedenti di polizia nel suo Paese d'origine, in passato sarebbe stato già identificato anche dalle autorità italiane.