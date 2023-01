Al-Nassr | la presentazione di Ronaldo LIVE

La Gazzetta dello Sport

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - È il giorno di Cristiano Ronaldo all'Al. Il Mrsool Park, stadio del club saudita, è pieno di tifosi in delirio in attesa delladi ...RIYAD (Arabia Saudita) - Grande attesa per laufficiale di Cristiano Ronaldo agli arabi dell' Al -, squadra allenata dall'ex Roma Rudi Garcia . Dopo i particolari dettagli legati al super contratto del campione portoghese, ... Ronaldo atterrato in Arabia. Alle 17 la presentazione allo stadio dell'Al Nassr. Garcia, che gaffe... RIYADH (ARABIA SAUDITA) - È il giorno di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr. Il Mrsool Park, stadio del club saudita, è pieno di tifosi in delirio in attesa della presentazione di CR7. La famosa catena di ...Il momento è arrivato: Cristiano Ronaldo presentato a Riad come nuovo numero 7 dell'Al-Nassr. Inizia l'avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese approda a Riad per gi ...