Corriere dello Sport

Il touchdown è stato immortalato dall'Alcon un video speciale postato sui social: la società ha ripreso il momento dello sbarco del portoghese e della sua famiglia, Georgina compresa. Tutti ......in Arabia Saudita dopo l'annuncio dell'accordo dell'attaccante portoghese con l' Al -(fino al 2025) , club di Riad. Dopo la rescissione del contratto con il Manchester United ,una ... Al Nassr, inizia l'era Ronaldo: il video dell'arrivo e le visite mediche Il momento è arrivato: Cristiano Ronaldo presentato a Riad come nuovo numero 7 dell'Al-Nassr. Inizia l'avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese approda a Riad per gi ...Il club saudita pubblica le immagini dello sbarco di CR7, che invece su Instagram posta la foto degli esami medici ...