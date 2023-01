Al Nassr | Cristiano Ronaldo arriva allo stadio in grande stile per la presentazione VIDEO

(Di martedì 3 gennaio 2023) E’ il giorno die della suaufficiale con la maglia dell’Al, squadra dell’Arabia Saudita che lo ha ricoperto d’oro. Il portoghese sta facendo ingresso presso l’impianto che ospiterà il mini evento in cui per la prima volta viene presentato ai suoi nuovi tifosi e l’arrivo, mostrato in undal Twitter ufficiale del club, è davvero trionfale, accolto dagli sceicchi e visibilmente teso per il primo capitolo della sua nuova avventura. In alto ecco il. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Prima giornata da giocatore dell'Al -perRonaldo , che tra due giorni potrebbe debuttare con la nuova maglia nella gara con l'Al Taee. Intanto CR7 è stato presentato alla stampa all'interno di uno stadio sold out che ...TORINO - Tutto pronto per la presentazione in pompa magna diRonaldo all'Al, il suo nuovo club. Al campione portoghese è stata riservata l'accoglienza di una star e i tifosi arabi non vedono l'ora di poter ammirare da vicino l'ex attaccante di ... Ronaldo atterrato in Arabia. Alle 17 la presentazione allo stadio dell'Al Nassr. Garcia, che gaffe... Cristiano Ronaldo è stato presentato ufficialmente dall’Al Nassr: “La mia avventura in Europa si èconclusa, ora inizia una nuova sfida” ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...