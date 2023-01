Al Milan non basta Vasquez | si pensa a Sergio Rico

Leggi su seriea24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Non solo. Ilfa sul serio per sciogliere il nodo portieri, visto l’infortunio di Maignan. Dopo le visite mediche e tutta la lunga parte burocratica il nuovo portiere delDevistornerà in Sudamerica. Ritornerà infatti aello dopo l’Epifania. Nonostante la buona esperienza del portiere colombiano (26 presenze nel 2022 tra Copa Libertadores e campionato), ilpare stia lavorando sodo per altri possibili innesti, in primis per quello che riguarda il ruolo di portiere. Tatarusanu e Mirante non convincono probabilmente in pieno mister Stefano Pioli, ecco perché ilha puntato da tempo Vicario dell’Empoli e Sportiello dell’Atalanta.sarà probabilmente il vice-Maignan. Nelle prossime ore potrebbero esserci ...