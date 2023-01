Al Hussein di Giordania e Rajwa al Saif | il royal wedding sarà il 1 giugno

Espansione TV

... tutti gli indizi portano all estate del 2023, quando i reali internazionali si riuniranno inper partecipare al matrimonio del principe ereditariocon Rajwa al - Saif, dell Arabia ...La Corte reale diha annunciato il matrimonio del principe della corona Albin Abdallah II con Rajwa Khalid Alseif il primo giugno di quest'anno. Lo ha riferito l'agenzia Petra secondo cui la Corte ha ... Giordania: principe reale si sposa il prossimo primo giugno A cinque mesi dal fidanzamento ufficiale, è stata diffusa la data delle nozze, che si preannunciano in grande stile. Il «sì» arriverà a pochi giorni dall'anniversario di matrimonio della regina Rania ...Anche quest'anno, Vanity Fair seguirà da vicino le notizie provenienti dalle diverse case reali. Per ora abbiamo segnato queste date in rosso sul nostro calendario: Con l'ultimo rintocco del Capodanno ...