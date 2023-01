Aggressione in Comune | la versione del sindaco | ' Denuncio il consigliere' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il caso di Peccioli: conferenza stampa del primo cittadino Renzo Macelloni dopo il caos avvenuto durante il ...... i contadini del sud Italia, o i rivoluzionari delladi Parigi, sono lì ad appurare le '... afferri la bandiera della libertà dei popoli, e sappia prendere atto che, oggi, dopo l'... Aggressione in Comune, la versione del sindaco: "Denuncio il consigliere" Non è chiara al momento la dinamica che ha portato alla reazione dell'animale e non risulta alcuna denuncia da parte della famiglia a polizia o carabinieri ...Uno stretto consigliere di Joe Biden volerà in Israele dopo la formazione del nuovo governo guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Sono estremisti e preoccupano anche gli Usa ...