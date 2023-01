Aeronautica militare | Eurofighter intercettano aereo civile | diretto a Vienna | che aveva perso contatto radio

(Di martedì 3 gennaio 2023) L'ordine di decollo immediato, in gergo tecnico "scramble", è stato dato dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile dell'area L'articolo proviene da Firenze Post.

Due Eurofighter dell'sono decollati in servizio d'allarme dalla base aerea di Istrana lunedì pomeriggio, perché un velivolo civile Cessna 525 decollato da Palma di Mallorca e diretto a Vienna aveva ...- Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 gennaio, una coppia di velivoli caccia intercettori dell', in servizio di allarme, sono decollati dalla base aerea di Istrana, sede del 51° Stormo, per raggiungere e identificare un velivolo civile Cessna 525 decollato da Palma di ... Aereo civile perde contatto radio, gli Eurofighter dell' Aeronautica Militare lo intercettano a Parma Raggiunto e identificato a Parma un velivolo civile Cessna 525 decollato da Palma di Maiorca e diretto a Vienna ...L'ordine di decollo immediato, in gergo tecnico "scramble", è stato dato dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile dell'area ...