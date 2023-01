(Di martedì 3 gennaio 2023) Ildel Museo di Arte di San Paolo in Brasile,, è nominato dal Cdadicuratore60esima Esposizione Internazionale d’Arte, in programma dal 20 aprile al 24 novembre 2024., dal 2014, del Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP,ha alle spalle una lunga serie di incarichi. E’ stato già curatore, tra le altre, delle Biennali di San Paolo, Istanbul (Turchia) e Shanghai (Cina). E’ conosciuto per competenza e originalità nel concepire le sue mostre con occhio attento alla contemporaneità. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

L'architetto Alejandro Aravena: "Il mio museo del futuro nei silos di Doha"è ...I della 59esima Biennale, curata da , alzano l'asticella, così come le aspettative: il curriculum di, tuttavia, parla da sé. CHI ÈDopo gli studi universitari in legge ... Adriano Pedrosa nuovo direttore della Biennale di Venezia ... Adriano Pedrosa è nominato dal Cda della Biennale di Venezia curatore della 60esima Esposizione Internazionale d'Arte.