Addio Juventus a gennaio | offerta dalla Premier League!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il mercato invernale è ufficialmente aperto. La, al centro di vicende extra campo piuttosto delicate, si sta concentrando più sul mercato in uscita e sullo sfoltimento della rosa. Un primo papabile indiziato a lasciare il club bianconero è Weston Mckennie. Il centrocampista americano, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, è molto stimato inLeague, in particolare dall’Aston Villa che punta con decisione su di lui. Mckennie cessioneMckennie non verrebbe sostituito: Fagioli e Miretti sono pronti! In caso diritenuta congrua, la società bianconera potrebbe decidere di far partire Mckennie, il quale non verrebbe sostituito, la Juve ritiene ormai pronti ed inseriti in pianta stabile in prima squadra i due giovani talenti Miretti e Fagioli. Mckennie ...