Addio al pilota Ken Block | aveva 55 anni Chi è la figlia Lia che ha seguito le sue orme

(Di martedì 3 gennaio 2023) Un destino spezzato in modo tragico, quello di Ken, uno dei piloti di rally più forti in America. Star di YouTube, padre e marito, ha perso la vita durante un incidente in motoslitta. La dinamica è stata fatale e non gli ha lasciato scampo, così si legge su TMZ: anche all’arrivo dei soccorsi, che hanno tentato il possibile, non c’è stato nulla da fare per lui. Il dramma si è consumato lunedì 2 gennaio, di pomeriggio, a Park City nello Utah. Kenè morto a 55: l’annuncio su Instagram Una vera e propria star, sempre con il sorriso e con il piede sull’acceleratore, tanto che anche laLiaha scelto di seguire le sue: Ken, 55, è rimasto vittima di un incidente fatale sulla neve. Quella che avrebbe dovuto essere ...

Everyeye Auto

Quella che avrebbe dovuto essere una giornata indimenticabile si è trasformata in un vero e proprio orrore per la famiglia Block, che adesso si ritrova a fare i conti con unprematuro., ...Filmati entusiasmanti che ci hanno sempre lasciati con gli occhi incollati allo schermo e che potremo ancora guardare all'infinito, in ricordo dello stravaganteche oggi non c'è ... Ken Block morto a 55 anni, addio al pilota di rally dopo incidente in motoslitta Il terribile incidente tra due elicotteri vicino a Seaworld sulla Gold Coast australiana, avvenuto il 2 gennaio alle 14 (ora locale) ha causato la morte di quattro persone tra cui una coppia ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...