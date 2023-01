Addio a Fred White | il batterista degli Earth | Wind & Fire | aveva 67 anni

(Di martedì 3 gennaio 2023), il: ha contribuito ai ritmi di successi indimenticabili della leggendaria band funk come “September”, “Let’s Groove”, “Shining Star” e “Boogie Wonderland”. E’ morto il 1° gennaio all’età di 67e l’annucio della scomparsa è stato dato dal fratello e compagno di band, il bassista Verdine, attraverso un post su Instagram, senza tuttavia precisare le cause del decesso: “La nostra famiglia piange la perdita di un suo membro, una persona straordinaria e di talento: il nostro amato fratelloerick Eugene ‘die’. Si unisce ai nostri fratelli Maurice, Monte e Ronald in cielo e ...

Fred White, il batterista degli Earth, Wind & Fire. Il musicista è morto sabato 31 dicembre, all'età di 67 anni. Lo ha reso noto il 1° gennaio il fratello Verdine White, attraverso un post. Aveva 67 anni. Ha contribuito ai ritmi di successi indimenticabili della leggendaria band funk come 'September', 'Let's Groove', 'Shining Star' e 'Boogie Wonderland'. Il ricordo del fratello Verdine: "Ora sta suonando la batteria con gli angeli". Motore ritmico della grande formazione di black music, è morto a 67 anni. Ha contribuito in modo fondamentale a un successo enorme.