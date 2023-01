Addio a Fred White | ex batterista degli Earth | Wind & Fire | trovato morto a Capodanno

(Di martedì 3 gennaio 2023), ex, con successi come September e Boogie Wonderland, è statola mattina di, exdurante il periodo di massimo splendore della band tra gli anni ’70 e i primi anni ’80, con classici come September e Boogie Wonderland, èalla soglia dei 68 anni (lì avrebbe compiuti il 13 gennaio). Suo fratello e compagno nella band Verdineha annunciato sui social cheè ...

al batteristaWhite degli Earth, Wind & Fire . Il musicista americano aveva 67 anni e dal 2000 è membro della Rock And Roll Hall Of Fame insieme agli altri membri ddella band, al ...White si unì successivamente ai Salty Peppers, una prima versione del gruppo che sarebbe poi diventato gli Earth, Wind & Fire, a cui si unì poi nel 1974 seguendo i fratelli Verdine e Maurice, e ... Addio a Fred White, ex batterista degli Earth, Wind & Fire, trovato ...