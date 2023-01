Acquista pastori del presepe online | ma gli arrivano 10 kg di droga

(Di martedì 3 gennaio 2023) A San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli è accaduto un fatto alquanto singolare. Un cittadino hatodeiper il suoma gli sono stati recapitati 10 kg di, precisamente della marijuana. Immediatamente l’acquirente si è rivolto alle forze dell’ordine e così erano scattate le indagini. Ilè una tradizione molto sentita in Italia, tanto che ne vengono allestiti moltissimi anche per le piazze alcuni dei quali addirittura viventi. Un fatto molto particolare è avvenuto a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove un cittadino hato deiper il suoda un sitospagnolo per poi ricevere una sorpresa che mai si sarebbe aspettato. Dentro al ...

Corriere del Mezzogiorno

