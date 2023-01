(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ unirregolare con precedenti di polizia ad aver inveitodell’ospedale Loreto mare di Napoli, ieri pomeriggio, e ad aver colpito uno di loro con alcune gocce di. Quando ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale sono arrivati, hanno notato tre guardie giurate che avevanol’uomo: hanno accertato che il, poco prima, pretendendo notizie sulle condizioni della compagna ricoverata, aveva inveitoil personale della vigilanza e, dopo aver aperto una bottiglia di, aveva tentato dapprima di autolesionarsi per poi colpire una guardia giurata con alcune gocce. E’ stato denunciato per ...

Agenzia ANSA

... ieri pomeriggio, e ad aver colpito uno di loro con alcune gocce di. Quando ieri gli agenti dell'Ufficio Prevenzione generale sono arrivati, hanno notato tre guardie giurate che ...È stato denunciato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale il 49enne albanese, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, che aveva aggredito le guardie giurate ... Acido muriatico contro vigilantes, fermato 49enne albanese - Cronaca Pomeriggio violento all' Ospedale 'Loreto Mare'. Fermata una persona molesta per aggressione. Prima ha tentato di autolesionarsi con l'acido muriatico e poi ha provato a colpire un vigilante con alcun ...È stato denunciato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale il 49enne albanese, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, che aveva aggredito ...