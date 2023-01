Accostato più volte al Napoli | retroscena svelato da Ronaldo alla presentazione con l’Al-Nassr

Spazio Napoli

Il viaggio, la sosta e la ripartenza Durante il tragitto in auto, di notte, l'uomo hasul ... Così ha deciso di iniziare a camminare per raggiungere il luogovicino dove chiedere aiuto. ......> 'Federica Nargi perché non ci mostriil tuo lato B', la sua risposta stupisce tutti. Poi la critica sulle smagliature Cosa è successo Durante il tragitto in auto, di notte, l'uomo ha... Accostato più volte al Napoli, retroscena rivelato da Ronaldo alla presentazione con l’Al-Nassr