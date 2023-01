Abi | Patuelli | Si scommette sulla pace La Bce non aumenti ancora i tassi

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 3 gennaio 2023) Antonio, presidente dell'Abi, fotografa la situazione bancaria attuale e manda un segnale alla Bce sull'aumento deidi interesse. "I prezzi dell'energia in Europa - spiegaal Sole 24 Ore - sono scesi e non solo per l'annuncio del price cap. E' probabile che chi specula si stia posizionando perchè sospetta l'imminenza della possibilità di un armistizio tra Russia e Ucraina. In un contesto del genere la Bce dovrebbe rivedere l'intenzione dichiarata di procedere con un nuovo aumento deigià a inizio anno. Il fatto che gli europei abbiano dato un segnale forte ha contribuito a ridurre la pressione sul prezzo del gas, quindi un crollo così netto del costo del metano non dipende solo dal cap, ma probabilmente dal fatto che qualcuno sa che si va verso una situazione armistiziale".