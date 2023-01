Aalto – cucina libera – Milano

(Di martedì 3 gennaio 2023)Piazza Alvar– Viale dellazione, 15 – 20124Tel. 02/25062888 Sito Internet: www.-restaurant.com Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 30/38€, primi 30/38€, secondi 40/80€, dolci 15€; menù degustazione 135/150€ Chiusura: Martedì; da Lunedi a Venerdi a pranzo OFFERTA Si conferma un’esperienza davvero molto particolare ladi Takeshi Iwai, chef di, ristorante appartenente alla galassia di Claudio Liu, imprenditore cinese ben radicato in città con i suoi locali. Il menù si apre con due percorsi degustazione – da 5 e da 8 portate, rispettivamente a 135 e a 150 euro – per poi proseguire con la scelta à la carte, offrendo piatti ricchi di contaminazioni che pescano da entrambe le ...

Luciano Pignataro

...e pistacchio Veneziana di fine anno RistoranteIl ristorante, con la sua prima stella Michelin ricevuta nel 2021, è uno dei locali di Milano più apprezzati da chi ama la...Per gli esperti della mindfulness Bicicletta per andare al lavoro,nordica, tempo nella ... con edifici in tutta la Finlandia (e itinerari di viaggio ad hoc), Alvarè celebre anche per il ... IYO Omakase a Milano, quando il vero gourmet è la tradizione purissima