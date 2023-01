La Gazzetta dello Sport

Cristiano Ronaldo d'Arabia. Un giorno storico per il calcio asiatico che accoglie il fuoriclasse portoghese desideroso di rilanciarsi dopo ...al gioco, tra il ringraziamento d'ordinanza via social ("Grazieper il caloroso benvenuto!"), ... e l'infinita serie di selfie,e strette di mano, in particolare ai tantissimi bambini ... A Riad sorrisi e fiori per tutti, anche per i figli