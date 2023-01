L'HuffPost

Si rilegga, in, la relazione Bielli per la Commissione Stragi, depositata presso gli ... E l', piaccia o non piaccia, è uno di questi.Mi ha colpito, a questo, il passaggio di Meloni sul Msi di Almirante e Rauti, la ... "È giusto chiedere alla destra italiana di affermare senza reticenza che l'fu un momento ... A proposito di antifascismo, tragedie italiane, Almirante e Berlinguer Una rubrica dedicata a un brano scritto nel suo libro da Antonio Padellaro e ai nostalgici inconsolabili del Novecento ..."Il modo di gestire l'aula di La Russa è parziale, poco autorevole e soggetto a scatti e reazioni sgangherate. Al netto delle nostalgie missine e dei busti di Mussolini non proprio la personalità adat ...