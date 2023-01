A Grillo l’Altrove | a Conte il munus di Cortina

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’abbandono delle spoglie mortali e l’ascesa al Cielo di Papa Benedetto hanno avuto l’indesiderato effetto collaterale di riportare alla memoria, e financo sulle pagine dei giornali, parole che avevamo confinato nell’archivio del ciarpame senza pudore: sono rispuntati i sedevacantisti, i pre-conciliaristi, i QAnonisti intesi come i dementi del Grande Complotto, gli arcanisti delle “vere ragioni della Rinuncia” e così via. Un tale baraccone che, al confronto, sembra di trovarsi al cospetto di cose normali quando, lasciato l’Emerito, si passa a occuparsi dell’Elevato. E si scopre che Beppestarebbe per fondare una nuova religione, “la Chiesa del”, ispirata alla “dottrina dell’altrovismo”. L’aria di supercazzola c’è tutta (ma un sedevacantista lo avete mai visto?), del resto l’Annoiato non sa più come liberarsi dei suoi spiritati adepti ...