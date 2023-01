A gennaio danno per morto Giovanni Storti | prima bufala del 2023

Leggi su optimagazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ilnon poteva non iniziare con qualcheriguardante personaggi famosi, visto che in queste ore si stanno concentrando su. Uno dei membri storici del trio “Aldo,e Giacomo“, infatti, secondo alcuni post che stanno girando in queste ore soprattutto su Facebook, sarebbe passato a miglior vita a causa di un malore. Esattamente come avvenuto qualche giorno fa con Leo Gullotta, stando alle informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione tramite altro articolo, occorre chiarire che siamo al cospetto di una notizia del tutto falsa. Iniziaper...