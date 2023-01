50 giovani da seguire nel 2023 – Seconda parte

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il nostro viaggio nei talenti più interessanti danell’anno che si è appena aperto continua con ladecina di nomi. La prima è già uscita ieri e la trovate qua. Simone Pafundi, 2006, Udinese (Italia) Dopo la convocazione e l’esordio in Nazionale ad appena 16 anni è difficile contenere le aspettative su Simone Pafundi. Vogliamo vederlo subito in campo in tutte le partite per tutti i minuti disponibili. Non ci bastano i video dei suoi calci di punizione magistrali con la Primavera, le sue conduzioni palla fra gli indifesi difensori avversari. Vogliamo capire chi abbiamo di fronte, un fuoco di paglia o un talento generazionale. Com’è giusto che sia, l’Udinese sta cercando di gestire questo giocatore con la massima cura. Del resto gli mancano ancora DUE anni alla maggiore età. Ma, ripeto, è difficile non entusiasmarsi vedendolo toccare ...