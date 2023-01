4 Cibi da Provare nel 2023

Leggi su optimagazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) Viviamo in un mondo sempre più consapevole per quanto riguarda l’argomento alimentazione. Numerose ricerche ci indicano come i consumatori siano sempre più interessati non solo a cosa mettono sul piatto, ma anche a come è stato prodotto, da dove proviene, e quanto sia impattante dal punto di vista ambientale. In un mondo che corre veloce come quello di oggi, il mercato della ristorazione e della produzione alimentare spesso fatica a star dietro alle esigenze dei consumatori. L’occhio vuole la sua parte Con la presenza sempre più capillare dei social media all’interno delle nostre vite, oggi vediamo come alcune ricette prendano il “volo” a partire da reel su TikTok o storie Instagram, e naturalmente sono accomunate da alcune caratteristiche. Se siete curiosi di quali altre sono diventate “famose” potete andare su Influenxer. Instagramability (che detto in profano intende un’attenzione ...