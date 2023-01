Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 3 gennaio 2023) Gli eventi datati 3Lo scorso 6 dicembre vi abbiamo parlato dell’esordio di Patrizio Fimiani: oggi l’ex portiere compie mezzo secolo. E’ venuto al mondo esattamente settant’anni dopo Giuseppe Bonomi, campione d’Italia con la Roma nel 1942. Il 31953 è nato Mehdi Cerbah, in campo nella vittoria a sorpresa dell’Algeria sulla Germania nel Mundial ’82. Festeggia invece i sessanta Gavril Balint, che nel 1986 celebròcon lo Steaua Bucarest Coppa Campioni e Supercoppa europea (vari titoli vinti in patria). Partecipò a Italia ’90, segnando due reti (una all’Argentina). Tre decenni fa andava in scena la quattordicesima giornata di Serie A e in Inter-Genoa Riccardo Ferri metteva a segno l’ultima rete, con Beppe Bergomi alla cinquecentesima presenza in maglia nerazzurra. Quel dì unico gol nel massimo campionato per David Bianchini del Foggia, ...