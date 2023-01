3 gennaio 1964 | nasce Roberto Cravero VIDEO

(Di martedì 3 gennaio 2023) Buon compleannoIl 3del, a Venaria Reale,. L’ex capitano del Torino ha legato quasi tutta la sua carriera alla società granata. Solo in due occasioni ha lasciato questo club: negli anni ’80 per giocare in prestito al Cesena e poi per tre stagioni quando sì trasferì alla Lazio dal ’92 al ’95. E’ stato, dopo Franco Baresi, uno dei liberi italiani più forti e oggi compie 59 anni. Tanti Auguri L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Torino Granata

