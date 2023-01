2500 euro di arretrati ed aumento stipendio | gioia per i lavoratori | i calcoli

(Di martedì 3 gennaio 2023) Arrivano i pagamenti degliper queiper cui è stato firmato il nuovo contratto collettivo dei. Grazie alla firma di questi nuovi contratti ci saranno non solo dei succulenti aumenti diper tutte le fasce, ma anche 2.500didal 2019 a oggi. Ecco chi potrà beneficiare di questi soldi extra nel 2023. 2.500diper iilovetrading.itIl 10 novembre si è arrivati alla firma definitiva per i nuovi contratti collettivi riservati aipubblici delle scuole. Insegnanti e personale ATA avranno nel 2023 dei sostanziosi aumenti ai loro stipendi. I contratti collettivi, tuttavia, dovevano essere rinnovati già nel 2019, quando sono scaduti i ...

Teleromagna24

Durante l'anno sono state impiegate oltre 12.000 pattuglie in stazione enei servizi di ... la denuncia di altre 9 persone; la contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 46.066Durante l'anno sono state impiegate oltre 12.000 pattuglie in stazione enei servizi di ... la denuncia di altre 9 persone; la contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 46.066La variazione è stata comunicata dal Ministero delle infrastrutture, i balneari: «Dobbiamo pagare di più prima che ci caccino» ...Secondo le associazioni dei consumatori gli aumenti di tante voci di spesa quotidiana porteranno a oltre 2.400 euro di spesa in più rispetto allo scorso anno durante il 2023. Gli ultimi aumenti ...