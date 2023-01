1899 | Netflix ha deciso | non ci sarà una seconda stagione

Best Movie

cancellata da. "Con il cuore pesante dobbiamo dirvi chenon sarà rinnovata. Ci sarebbe piaciuto molto finire questo viaggio incredibile con una seconda e una terza stagione, come ...La serienon avrà mai una seconda stagione: il viaggio si conclude con gli otto episodi già in streaming, per decisione di ... 1899: pessime notizie per i fan della serie Netflix nata dai creatori di Dark 1899 ovvero la serie dei creatori di Dark Baran bo Odar e Jantje Friese è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione ...I creatori Baran bo Odar e Jantje Friese hanno annunciato che la loro serie 1899, uscita su Netflix a novembre 2022, sarà cancellata alla prima stagione.