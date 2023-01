Zona Bianca | domani su Rete4 | la scomparsa di Bendetto XVI | il Rdc e lincbo Covid

(Di lunedì 2 gennaio 2023), martedì 3 gennaio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “” il talk d’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Nel corso della serata si dibatterà delladi Benedetto XVI che ha commosso il mondo intero. Un focus, inoltre, sulla stretta al reddito di cittadinanza. Infine, si tornerà a parlare di-19 dopo l’aumento vertiginoso dei casi in Cina. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Canale Dieci

E' il dramma in cui è piombata una influencer 21enne. Aleksandra Sadowska, la giovane che si è sottoposta al trattamento estetico, aveva scelto di farsi colorare di nero la sclera, ladell'occhio, da un tatuatore di Varsavia recensito positivamente sul web. Aleksandra si era rivolta al tatuatore nell'aprile 2017: già durante la seduta, la 21enne aveva notato quanto l'...... le mete più accessibili Alloggio in montagna durante la settimanaPer quando riguarda l' ... Possiamo andare all'estremo Est dell'arco Alpino, in Slovenia - proiezionidiborsa.it Lapiù ... Zona Bianca, ospiti e anticipazioni di oggi 27 dicembre 2022 da Giuseppe Brindisi su Rete4 Domani, martedì 3 gennaio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Zona Bianca” il talk d’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Nel corso della serata si dibatterà della scom ...Piercing al naso, all'ombelico, ai capezzoli e alle orecchie: in base alla zona ci sono cose da sapere per una buona riuscita ...