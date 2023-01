Yoga | la posizione del Bambino

Leggi su dilei

(Di lunedì 2 gennaio 2023) In sanscrito, questaè conosciuta come Balasana, Questo nome deriva dall’unione di bal, che significa “” e asana, che significa “posa”. Questaè ottima per calmare la mente e far riposare il corpo: questo accade anche perché è unasemplice in cui si riesce a restare per svariati minuti. Ladelpermette inoltre di allungare la parte bassa della schiena, i fianchi, le cosce e le caviglie, aiutando a migliorare la circolazione. Questa asana può essere inserito in una pratica diper recuperare le energie e ritrovare la concentrazione. Benefici Ladelpromuove la digestione soprattutto nella sua variazione a gambe unite poiché prevede una leggera compressione ...