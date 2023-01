WWE | Il ritorno di Brock Lesnar dello scorso giugno è il video più visto dell’anno sul canale YouTube

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Durante il 2022 Roman Reigns ehanno dato vita ad una lunghissima faida che ha regalato diversi colpi scena. Ruolo centrale è stato svolto anche da Paul Heyman, il quale alla fine ha tradito il suo storico “cliente” schierandosi definitivamente a fianco del “Tribal Chief”. A WrestleMania 38 un champion vs champion che haRoman prendersi entrambi i titoli massimi della federazione. Roman sembrava essersi sbarazzato per sempre di “The Beast”, ma così non fu. Ila SmackDown Dopo la bruciante sconfitta patita a WM 38,fecea SmackDown nel mese dilasciando di stucco la Bloodline. Roman aveva appena finito di autoproclamarsi al centro del ring quando la musica di...

World Wrestling

I titolo includono2K22 , diversi giochi Far Cry e Yakuza , Middle Earth: Shadow of Mordor e ... Inoltre, Sony offre ai membri PlayStation Plus nuovi o difino al 50% di sconto sugli ...John Cena torna in, sarà presente a SmackDown Si tratterà della seconda, e ultima, apparizione di John Cena inall'interno di un funambolico 2022. Era infatti tornato la scorsa estate in una ... Dopo il suo ritorno in WWE, Charlotte Flair scrive un toccante ... A fine anno emergono i numeri della WWE, con il suo ex campione mondiale che continua a macinare record anche da assente ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...