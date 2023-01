WWE | aggiornamenti sul nuovo Quartier Generale

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La WWE aprirà ila Stamford durante il primo trimestre del 2023. Iledificio é un ufficio di 13 piani situato al 707 Washington Blvd e copre circa 400.000 piedi quadrati. Si ritiene l’inizio della prima fase di operazioni alla fine di questo trimestre. Il resto degli uffici e dello spazio produttivo apriranno a metà dell’anno. La WWE prevede di trasferire tutti i dipendenti neledificio quest’anno, con oltre 800 che vi lavoreranno una volta aperto. Ciò significa che non ci saranno più dipendenti nella sede attuale (1241 E Main St.) E nel centro di produzione (88 Hamilton Ave). L’attuale sede non sarà in vendita ma la WWE ha affermato che ” intratterrà discussioni con le parti interessate”. L’ edificio in precedenza apparteneva a UBS, una società bancaria, ...