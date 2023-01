Will Ospreay | “Il mio contratto con la NJPW scadrà tra un anno L’America mi mette ansia”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Quando si parla disi parla senza dubbio di uno dei migliori wrestler sulla scena mondiale, a soli 29 anni sono innumerevoli i match a 5 stelle combattuti dal britannico ed è una delle star della New Japan Pro Wrestling dal 2016. Un profilo come il suo ovviamente può far gola ad ogni compagnia e quest’ha combattuto qualche match anche in AEW nell’ambito della collaborazione tra la federazione di Tony Khan e quella giapponese, manon rientra nei suoi sogni e rimane molto legato alla, anche se quando si parla di affari mai dire mai. Solo amore per lain una recente intervista con Fightful Select ha parlato della sua situazione contrattuale e dei piani per il futuro, con i cima ai suoi ...

