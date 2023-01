Voli Cina | il sequenziamento conferma | “Sottovarianti Omicron”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Notizie rassicuranti arrivano daldei tamponi positivi sui passeggeri in arrivo a Malpensa provenienti dalla: “Si tratta sempre didi”, annuncia Regione Lombardia alla luce dell’esito delle analisi sui tamponi dei passeggeri del volo del 26 dicembre, proveniente da Wenzhou (che ha fatto riscontrare 62 positivi su 120 test), e del 29 dicembre proveniente da Tianjin, (26 positivi su 56 test). “Attraverso questi dati – spiegano dal Pirellone – stiamo cercando di ottenere una fotografia di quanto sta accadendo in. I passeggeri trovati positivi al Covid provengono da tre zone differenti del Paese asiatico: il primo del 26 dicembre da Nanchino, zona orientale, il secondo, sempre del 26, da Wenzhou, zona sudorientale, e il terzo, del 29 dicembre, da Tianjin, zona ...

La Regione come ha sottolineato Bertolaso proseguirà con "le indagini sui positivi che atterreranno dallasul suolo lombardo. Proprio questa mattina all'una è arrivato un nuovo volo da Nanchino ...'Attraverso questi dati aggiunge l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso stiamo cercando di ottenere una fotografia di quanto sta accadendo in. I passeggeri trovati positivi al Covid provengono ... Covid, dopo l'Italia anche Francia, Spagna e Regno Unito: si allunga la lista dei Paesi che impongono il tampone ai ... Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Guido Bertolaso sull'esito delle analisi di sequenziamento sui test effettuati in aeroporto. Le indagini sui passeggeri prov ...