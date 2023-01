Volevi davvero il figlio a 26 anni? | la risposta di Aurora Ramazzotti è monumentale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023)tra qualche mese diventerà mamma di un maschietto. Un evento pieno di gioia che ha letteralmente trascinato nell'entusiasmo anche nonna Michelle Hunziker. E in questi giorni di Feste, laha voluto raccontare sui social la sua esperienza e le sue vacanze durante la gravidanza. Così proprio qualche giorno fa ha condiviso una foto su Instagram in compagnia del suo compagno e dell'amico Zorzi, tutti e tre a cena per il Capodanno. Ma sui social qualcuno, commentando la sua gravidanza, le ha rivolto una domanda piuttosto personale alla quale lanon si è certo sottratta: "una 26?". Laè molto chiara: "Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare ...