Virtus - Milano | sfida da 55 milioni | per il primato e ambizioni da Eurolega

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Come i Lakers e LeBron James il giorno di Natale per la Nba, in Serie A lapiù attesa della stagione regolare durante le feste è ormai un classico. Oggi alle 20.30 alla fiera di Bologna la ...

il Resto del Carlino

Oggi alle 20.30 alla fiera di Bologna lacapolista ospita, seconda a una vittoria di distacco, quindi è una sfida che decide il primo posto. Come nelle ultime occasioni, la partita sarà ......00 algiris - Fenerbahçe 19:00 Berlin - Baskonia 20:30 Barcelona -Bologna Visualizza ...00 FC Twente - FC Emmen BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - ASVEL 20:00 Olympiacos -20:30 ... Virtus-Milano: incroci, primato e dispetti La rivalità tra i due club ha raggiunto l’apice, attesi tanti tifosi. Se i bianconeri vincono si assicurano in anticipo il titolo di campioni d’inverno ...L’allenatore della Virtus, che stasera sfida la squadra di coach Messina: «Né la stagione né la vita si decideranno in questa partita». E ancora: «Bisogna armonizzare impegni dei club e Nazionali. Per ...