Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi | orario lunedì 2 gennaio | programma | dove vederla in tv e streaming

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Siamo solo al 2, ma il big match è già qui:, lo spettacolo è. Le due dominatrici del panorama cestistico italiano si sfidano anche per decidere, di fatto, chi avrà la leadership alla fine del girone d’andata di Serie A. Il tutto pur da condizioni di partenza diverse. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 20.30 Le V nere, infatti, guidano la graduatoria con 22 punti, frutto di 11 vittorie e un’unica sconfitta, mentre il record dei biancorossi è di 10-2, corrispondente a 20 punti. In parole povere,vincendo si prenderebbe la prima posizione,andrebbe invece a ipotecare in maniera completa il comando a fine girone ...

...Eventi [ 02/01/2023 ] Happy Casa Brindisi alle 18 a Trento per voltare pagina Sport [ 02/01/2023 ] HDL Nardò - Fortitudo, Pala San Giuseppe sold out Sport [ 02/01/2023 ] Mercato:...Gli uomini di coach Brase hanno perso tre delle ultime quattro partite, giocando contro squadre alla pari se non nettamente superiori (leggasie Olimpia Milano), mantenendo comunque l'...Alessandro Pajola, alla vigilia della supersfida di campionato tra la sua Virtus Bologna e l'Olimpia Milano alla Segafredo Arena (palla a due il 2 gennaio 2023 alle ore 20:30) ne parla in una ...Il bolognese Roberto Regnoli li ha trovati in 17 anni nell’Adriatico: «Alcuni arrivano anche dalla Danimarca e ho trovato quello che scrisse la nipote di un mio amico» ...