Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi | orario 2 gennaio | programma | dove vederla in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Siamo solo al 2, ma il big match è già qui:, lo spettacolo è. Le due dominatrici del panorama cestistico italiano si sfidano anche per decidere, di fatto, chi avrà la leadership alla fine del girone d’andata di Serie A. Il tutto pur da condizioni di partenza diverse. Le V nere, infatti, guidano la graduatoria con 22 punti, frutto di 11 vittorie e un’unica sconfitta, mentre il record dei biancorossi è di 10-2, corrispondente a 20 punti. In parole povere,vincendo si prenderebbe la prima posizione,andrebbe invece a ipotecare in maniera completa il comando a fine girone d’andata, corrispondente alla prima testa di serie nelle Final Eight di Coppa Italia del prossimo mese a Torino. L’Eurolega ha ...